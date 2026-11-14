Тодор Янчев: Латвия ни провокираше през целия мач, съдиите позволиха груба игра

Временният селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години Тодор Янчев изрази съжаление за пропуснатата победа срещу Латвия във втория двубой от европейските квалификации. Срещата на стадион "Берое“ в Стара Загора завърши 1:1, като българският тим стигна до изравняване с гол на Даниел Манолев в 86-ата минута.

След двубоя Янчев обърна внимание на агресивната игра на съперника и съдийските решения, които според него са повлияли върху представянето на българските футболисти.

"Знаехме, че Латвия ще бъде труден съперник. Провокираха ни през цялото време. Съдиите също им позволиха да бъдат по-груби от нас, което оказа влияние на моменти. При техния гол топката излезе извън очертанията на терена, но нямаше реакция от реферите“, коментира Янчев пред БТА.

Наставникът подчерта, че България е търсила контрол върху играта, но е срещнала затруднения срещу добре организираната защита на латвийците.

"Ние сме по-техничен отбор и искахме да държим повече топката. В защита срещнахме блок от петима защитници и трудно намирахме пространства. Изпуснахме доста положения, но това е футболът. Резултатът е реален, но все пак съжаляваме, че не победихме“, допълни той.

Янчев призна, че българският състав не е започнал срещата по най-добрия начин, което е позволило на Латвия да поведе още в шестата минута.

"Не влязохме добре в срещата, на моменти се пързаляхме по терена. Знаехме как ще противодейства тимът на Латвия и че разчитат на изритани топки към централните си нападатели, но това е футболът“, заяви специалистът.

След равенството България остава начело в група Б4 на Лига Б с четири точки, колкото има и Латвия, но с по-добра голова разлика. В последния си мач младите национали ще се изправят срещу Молдова на 17 ноември от 14:30 часа в Стара Загора.

"В последния мач от групата излизаме за победа, защото ни трябват трите точки. Имаме някои наказани играчи, които няма да вземат участие, но със сигурност искаме да победим Молдова и да спечелим групата“, категоричен беше Янчев.

Тодор Янчев временно води състава до 19 години, въпреки че е селекционер на младежкия национален отбор до 21 години. Той пое тима, след като Атанас Рибарски застана начело на мъжкия национален отбор след оставката на Александър Димитров.