Тодор Янчев обяви състава за квалификациите с Португалия и Чехия

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия.

Националите гостуват в Португалия в 10 октомври (петък) от 21:30 часа българско време. Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври (вторник) от 19:00 часа на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Списък с повиканите футболисти:



Вратари: Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Велизар-Илия Илиев (Аудаче Чериньола)



Защитници: Мартин Георгиев (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Димитър Папазов (Болоня), Симеон Василев (Септември), Викторио Вълков (Берое), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Антон Иванов (Добруджа)



Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца)



Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана).