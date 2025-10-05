БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Янчев обяви състава за квалификациите с Португалия и Чехия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Двубоите са в петък и вторник.

Тодор Янчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейските квалификации с Португалия и Чехия.

Националите гостуват в Португалия в 10 октомври (петък) от 21:30 часа българско време. Домакинският двубой с Чехия е насрочен за 14 октомври (вторник) от 19:00 часа на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Списък с повиканите футболисти:

Вратари: Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Велизар-Илия Илиев (Аудаче Чериньола)

Защитници: Мартин Георгиев (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Димитър Папазов (Болоня), Симеон Василев (Септември), Викторио Вълков (Берое), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Антон Иванов (Добруджа)

Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца)

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана).

#Тодор Янчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Четвърта жертва на потопа в Елените
1
Четвърта жертва на потопа в Елените
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
2
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
3
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
4
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
5
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
Отвориха за движение "Петрохан"
6
Отвориха за движение "Петрохан"

Най-четени

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
2
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
4
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
6
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Още от: Национални отбори

Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор
Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор
Ламин Ямал пропуска мача с България Ламин Ямал пропуска мача с България
Чете се за: 01:07 мин.
Турция идва със звездна селекция в София Турция идва със звездна селекция в София
Чете се за: 01:25 мин.
Луис де ла Фуенте: Играем за класиране на световното първенство, а ние говорим за Ханзи Флик Луис де ла Фуенте: Играем за класиране на световното първенство, а ние говорим за Ханзи Флик
Чете се за: 03:00 мин.
Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия
Чете се за: 02:22 мин.
Томас Тухел остави Фил Фоудън и Джак Грийлиш извън състава на Англия Томас Тухел остави Фил Фоудън и Джак Грийлиш извън състава на Англия
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ