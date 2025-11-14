БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тодор Янчев: Отборът има голям потенциал и възможности

Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Селекционерът на младежкия национален отбор на България вярва във възможностите на младите талантливи български футболисти.

Тодор Янчев
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев подчерта силните страни на своя тим преди трудното гостуване на Шотландия от европейските квалификации.

Във вторник (18.11) „лъвчетата“ излизат на стадион „Фар Парк“ в Мъдъруел в последен мач за годината. Пред канала на Българския футболен съюз специалистът изрази увереност, че показаното срещу Португалия и Чехия през октомври е добра основа, върху която може да се надгражда.

„Шотландия е един от добрите отбори в нашата група. Заедно с нас и Чехия ще бъде основен претендент за второто място. Загубиха мачовете си с Португалия и Чехия, изпуснаха точки и в Азербайджан, но сега имат гостуване на Гибралтар, където се очаква да си вземат мача и да се изравнят с нас като баланс. Това прави сблъсъка между нас още по-интересен“, обясни Янчев.

Селекционерът се върна и към дебюта си в Портимао, както и последвалата победа над Чехия с 2:1 в Пазарджик през октомври.

„Още като поемах отбора, знаех, че разполагаме с много добри играчи. След двубоя в Португалия видях, че имаме голям потенциал и големи възможности. Въпреки загубата, лицето на отбора ми хареса. Да, не е приятно да губиш, но вкарахме агресия и динамика и после пренесохме същото срещу Чехия, а знаем какви трудности сме изпитвали срещу тях през годините. Тази победа с 2:1 бе най-малкото, с което можеше да излезем от мача“, допълни той.

За предстоящия двубой с Шотландия дебютна повиквателна получи Иван Панков, подвизаващ се в кипърския елитен Красава.

„Първо играе в много силно първенство. Виждаме местните тимове в евротурнирите, самият шампионат е силен. Иван Панков играе като титуляр, знаехме, че има предложения да вземе кипърско гражданство. Самият факт, че може да го ползвам на още една позиция – десен бек, наклони везните да го извикаме. Това е показателно и за останалите играчи, които трябва да знаят, че ги наблюдаваме. Имаме много момчета, които бележат ръст, погледите ни са насочени навсякъде“, добави наставникът.

Янчев разкри и какви ще бъдат част от указанията му за вторник.

„Ще държим на тази игра, която показахме срещу Чехия, тази динамика на мисъл и действия с топка. След мача с Чехия много хора от футболната общественост на различни позиции ми казваха едно, че трябва да продължаваме по същия начин и че не са виждали такъв отбор на България да играе по такъв начин с топката. Мисля, че ако вкараме тези неща и срещу Шотландия, ще си тръгнем с трите точки,“ обясни треньорът.

#Тодор Янчев

