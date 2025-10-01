Новият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима, след като официално наследи Александър Димитров. Специалистът ще дебютира начело на „лъвовете“ на 10 октомври срещу Португалия в тежка визита на големия фаворит в групата от квалификациите за Евро 2027.

„Винаги съм си поставял максимално високи цели и като играч, и като треньор – обяви Янчев пред канала на Българския футболен съюз. - За краткото време, в което работих като старши треньор, имам трето място и финал за Купата на България. Ще искам и играчите да са максималисти. Да, групата ни е трудна. Наясно съм, че имаме тежък мач в Португалия, а след това приемаме Чехия, лесни съперници няма.“, каза бившият полузащитник.

В щаба на Янчев влизат Стоян Колев, отговарящ за подготовката на вратарите, Стойчо Младенов-младши ще бъде негов асистент, Християн Христов е със статут на анализатор, Светлин Спасов е кондиционният специалист, а със системата Barin ще работи Васил Цветков.