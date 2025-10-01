БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Новият селекционер на младежкия национален отбор ще дебютира срещу Португалия в тежка визита от квалификациите за Евро 2027.

Тодор Янчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Новият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима, след като официално наследи Александър Димитров. Специалистът ще дебютира начело на „лъвовете“ на 10 октомври срещу Португалия в тежка визита на големия фаворит в групата от квалификациите за Евро 2027.

„Винаги съм си поставял максимално високи цели и като играч, и като треньор – обяви Янчев пред канала на Българския футболен съюз. - За краткото време, в което работих като старши треньор, имам трето място и финал за Купата на България. Ще искам и играчите да са максималисти. Да, групата ни е трудна. Наясно съм, че имаме тежък мач в Португалия, а след това приемаме Чехия, лесни съперници няма.“, каза бившият полузащитник.

В щаба на Янчев влизат Стоян Колев, отговарящ за подготовката на вратарите, Стойчо Младенов-младши ще бъде негов асистент, Християн Христов е със статут на анализатор, Светлин Спасов е кондиционният специалист, а със системата Barin ще работи Васил Цветков.

„Наистина има разлика (б.а с досегашната му работа). Това е предизвикателство, от което имах нужда. С радост приех поканата на президента Георги Иванов и техническия директор Кирил Котев, благодаря за доверието. Имаме много добри младежи, които се надявам да ги развием още по-добре и да ги подготвим за първия отбор. Александър Димитров ме въведе в процеса, даде ми насоки. Нашата работа ще бъде зависима, разбира се, първият отбор е с приоритет. Промени няма да правим кой знае колко много. Схемата и начинът на игра ще се запазят. Имаме няколко дни, в които да изчистим определени детайли.“, добави Янчев.

#Тодор Янчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
5
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
6
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Национални отбори

Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо
Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо
Световното първенство по футбол ще има три талисмана Световното първенство по футбол ще има три талисмана
Чете се за: 02:00 мин.
Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания
Чете се за: 02:15 мин.
УЕФА готви отстраняване на израелските отбори от своите турнири УЕФА готви отстраняване на израелските отбори от своите турнири
Чете се за: 01:52 мин.
Кирил Котев: Александър Димитров е най-добрият вариант за национален селекционер Кирил Котев: Александър Димитров е най-добрият вариант за национален селекционер
Чете се за: 01:55 мин.
Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ