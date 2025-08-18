Ток удари дете край басейн в сливенското село Мечкарево

Mомче на дванадесет години пострада след удар от електрически ток в басейн на комплекс „Черният лебед“ край село Мечкарево, Сливенско, в неделя, 17 август, разказа пред БТА бабата на детето, Соня Янкова.

Инцидентът е станал около 17:30–17:50 ч., докато детето е било край басейна. След като излязло от водата и седнало на ръба, то било ударено от електрически ток. Според свидетели момчето извикало от болка, направило е гърч и известно време не можело да стъпи на краката си.

Бабата на момчето разказа, че е потърсила съдействие от персонала за връзка с екип на Спешна помощ, тъй като батерията на телефона ѝ била изтощена. По думите ѝ служителите първоначално отказали да ѝ помогнат.

На място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Сливен, който транспортирал детето в Спешното отделение на областната болница „Д-р Иван Селимински“. Там му били направени кардиограма, кръвни изследвания и преглед от педиатър.

От Гражданска защита, която според Соня Янкова отказала да дойде, възложили на шофьора на линейката да съобщи на управителката на комплекса, че трябва да бъде спрян токът. Управителката обаче отказала, като посочила, че вечерта има резервации за ресторанта.

По случая е образувано досъдебно производство.