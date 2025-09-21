Токио 2025: Елитът в хвърлянето на диск при мъжете ще спори за разпределението на медалите

Четирима от седемте най-добри състезатели в хвърлянето на диск за всички времена ще се сблъскат на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Миколас Алекна, който подобри собствения си световен рекорд с 75,56 м в Рамона, е на път да се бори за първата си световна титла, Даниел Стол защитава короната след рекордната си победа в Будапеща, счупила рекорда за шампионата, а носителите на значими медали Кристиян Чех и Матю Дени се стремят към нови места на подиума.

В година с рекордни постижения, 11 мъже са надхвърлили 70 метра и девет от тези спортисти ще бъдат в Токио.

Списъкът е оглавен от хвърлянето от 75,56 м - постижение, постигнато от литовския Алекна през април, което добави повече от метър към собствения му световен рекорд. Сребърният олимпийски медалист е хвърлял над 70 метра в пет състезания оттогава - включително 72,15 м на родна земя миналия месец - и спечели титлата от Диамантената лига в последното си състезание преди Токио.

Ако намери такава форма в японската столица и подобри сребърния си медал от 2022 г. и бронзовия си медал от 2023 г., Алекна ще последва стъпките на баща си Виргилиюс, който спечели две световни титли през 2003 и 2005 г.

Мартинас Алекна – по-големият брат на Миколас – също ще се състезава, а към литовския отбор ще се присъедини и Андриус ​​Гудзиус, световният шампион от 2017 г.

Втори в топ класацията за този сезон и в световната класация за всички времена е Дени, който се стреми да стане първият австралийски световен медалист в хвърлянето на диск. Бронзовият медалист от Олимпийските игри надмина предишния световен рекорд на Алекна, когато завърши втори след литовския атлет в Рамона, хвърляйки 74,78 м, и записа 70,52 м, когато завърши втори след световния шампион от Словения през 2022 г. Чех в Турку през юни.

Чех постигна най-доброто хвърляне на годината извън Рамона, като постави национален рекорд от 72,36 м на родна земя през май, за да затвърди позицията си на шесто място в световната класация за всички времена. Това беше третото състезание в рамките на една седмица, в което 26-годишният състезател надмина 72 метра. Чех завърши в челната тройка във всичките си 17 състезания тази година, включително победа в срещата на Диамантената лига в Стокхолм и второ място след Алекна на финала на Диамантената лига.

Той си осигури сребро след Стол на последното издание на световното първенство в Будапеща – първият финал на голям шампионат по хвърляне на диск, в който двама атлети надминаха 70 метра.

Шведът Стол, който спечели олимпийската титла в Токио през 2021 г., добави победата си в световната титла в Будапеща към световното си злато от Доха през 2019 г. Тази година той хвърли най-доброто си постижение от 70,19 м, а резултатите му включват класиране в челната тройка на срещите на Диамантената лига в Доха, Стокхолм и Орегон.

Подобно на Алекна и Дени, Ралфорд Мълингс от Ямайка, Сам Матис от САЩ и Лорънс Окойе от Великобритания също се изкачиха в класацията за най-добри състезатели с представянето си в Рамона, като хвърлиха съответно 72,01 м, 71,27 м и 70,76 м. Те са четвърти, пети и шести в списъка със състезатели.

Мълингс спечели срещата на Диамантената лига в Брюксел и беше втори в Юджийн, а към него в отбора на Ямайка се присъединява Федрик Дакрес, който победи Матис в борбата за титлата в NACAC миналия месец. Техният ямайски сънародник Роже Стона, който спечели олимпийската титла миналата година в Париж, реши да не се състезава в Токио.