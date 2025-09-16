Токио 2025: Фейт Кипиегон е фаворитка за златото на 1500 м. при жените

Въпреки че участва само в три официални състезания тази година, Фейт Кипиегон влиза в ролята на голям фаворит за златен медал на световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, особено след като в една от тези надпревари беше поставен световен рекорд.

Кенийската звезда откри кампанията си в края на април на Диамантената лига в Сямън, като за малко не успя да подобри най-доброто постижение на 1000 м с 2:29.21 минути, което е и третото най-бързо време в историята след собствения ѝ световен рекорд.

Два месеца по-късно тя постигна най-бързото си представяне на миля в историята (4:06.42) в неофициално демонстративно състезание. Малко след това Кипиегон се състезава Диамантената лига в Юджийн и подобри собственото си световно постижение на 1500 м, което сега е 3:48.68 мин.

Също така кенийката се опита да подобри личния си рекорд на 3000 м по време на Диамантената лига в Силезия през август, но не успя да го постигне за по-малко от секунда. Все пак тя беше доволна от резултата, тъй като стана единствената жена, която се доближи на пет секунди до дългогодишния световен рекорд от 8:06.11, поставен от Уанг Джунсиа през 1993 г.

„Сега всичко е свързано с Токио“, каза Кипиегон след състезанието.

31-годишната състезателка е спечелила три олимпийски и три световни титли на 1500 метра – повече от всяка друга жена в историята на събитието – и остава непобедена на тази дистанция в продължение на четири години. Ако продължи тази серия в японската столица, тя ще се изравни с Хишам Ел Геруж – единствената бегачка с четири златни медала на световно първенство на 1500 м.

Най-близката ѝ преследвачка - Гудаф Цегай, която постигна 3:50.62 мин. тази година, е заявена за бягане на 5000 м и 10 000 м в Токио. Тъй като най-дългото състезание на писта и квалификациите на 1500 м. се провеждат в първия състезателен ден (събота) 13 септември, етиопката реши да пропусне по-късата дистанция.

Сънародничката на Кипиегон - Беатрис Чебет, която е пета в топ класацията на 1500 м за този сезон, взе същото решение като Цегай. Ако обаче всичко върви по план, триото ще се събере отново на финала на 5000 м – дисциплина, в която Кипиегон защитава титлата си.

Пета в световната класация за всички времена е австралийската сребърна олимпийска медалистка Джесика Хъл, която загуби на косъм тазгодишния финал на Диамантената лига в Цюрих, когато Нели Чепчирчир я победи във фотофиниш. Кенийката, която също така спечели срещите от престижното състезание в Доха, Рабат, Париж и Монако, също е сред претендентките в Токио.

Отборът на САЩ ще бъде воден от националната шампионка Ники Хилц, която спечели на предпоследната среща от Диамантената лига в Брюксел с време от 3:55.94 минути.

Лора Мюир се класира в челната шестица на последните пет световни първенства. Тя отново ще бъде част от британския отбор, докато нейната сънародничка Джорджия Хънтър Бел, която е шестата най-бърза жена на 1500 м тази година и бронзова медалистка от Олимпийските игри, реши да се съсредоточи върху 800 м.