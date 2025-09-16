БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: Фейт Кипиегон е фаворитка за златото на 1500 м. при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Запази

Гледайте световното първенство по лека атлетика в ефира на БНТ 3.

жени 1500 метра
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Въпреки че участва само в три официални състезания тази година, Фейт Кипиегон влиза в ролята на голям фаворит за златен медал на световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, особено след като в една от тези надпревари беше поставен световен рекорд.

Кенийската звезда откри кампанията си в края на април на Диамантената лига в Сямън, като за малко не успя да подобри най-доброто постижение на 1000 м с 2:29.21 минути, което е и третото най-бързо време в историята след собствения ѝ световен рекорд.

Два месеца по-късно тя постигна най-бързото си представяне на миля в историята (4:06.42) в неофициално демонстративно състезание. Малко след това Кипиегон се състезава Диамантената лига в Юджийн и подобри собственото си световно постижение на 1500 м, което сега е 3:48.68 мин.

Също така кенийката се опита да подобри личния си рекорд на 3000 м по време на Диамантената лига в Силезия през август, но не успя да го постигне за по-малко от секунда. Все пак тя беше доволна от резултата, тъй като стана единствената жена, която се доближи на пет секунди до дългогодишния световен рекорд от 8:06.11, поставен от Уанг Джунсиа през 1993 г.

„Сега всичко е свързано с Токио“, каза Кипиегон след състезанието.

31-годишната състезателка е спечелила три олимпийски и три световни титли на 1500 метра – повече от всяка друга жена в историята на събитието – и остава непобедена на тази дистанция в продължение на четири години. Ако продължи тази серия в японската столица, тя ще се изравни с Хишам Ел Геруж – единствената бегачка с четири златни медала на световно първенство на 1500 м.

Най-близката ѝ преследвачка - Гудаф Цегай, която постигна 3:50.62 мин. тази година, е заявена за бягане на 5000 м и 10 000 м в Токио. Тъй като най-дългото състезание на писта и квалификациите на 1500 м. се провеждат в първия състезателен ден (събота) 13 септември, етиопката реши да пропусне по-късата дистанция.

Сънародничката на Кипиегон - Беатрис Чебет, която е пета в топ класацията на 1500 м за този сезон, взе същото решение като Цегай. Ако обаче всичко върви по план, триото ще се събере отново на финала на 5000 м – дисциплина, в която Кипиегон защитава титлата си.

Пета в световната класация за всички времена е австралийската сребърна олимпийска медалистка Джесика Хъл, която загуби на косъм тазгодишния финал на Диамантената лига в Цюрих, когато Нели Чепчирчир я победи във фотофиниш. Кенийката, която също така спечели срещите от престижното състезание в Доха, Рабат, Париж и Монако, също е сред претендентките в Токио.

Отборът на САЩ ще бъде воден от националната шампионка Ники Хилц, която спечели на предпоследната среща от Диамантената лига в Брюксел с време от 3:55.94 минути.

Лора Мюир се класира в челната шестица на последните пет световни първенства. Тя отново ще бъде част от британския отбор, докато нейната сънародничка Джорджия Хънтър Бел, която е шестата най-бърза жена на 1500 м тази година и бронзова медалистка от Олимпийските игри, реши да се съсредоточи върху 800 м.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 05:37 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:35 мин.
Удостоиха Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с "Почетен знак на Столична община" Удостоиха Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с "Почетен знак на Столична община"
Чете се за: 01:52 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 20:50 ч.
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух
Чете се за: 01:05 мин.
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ