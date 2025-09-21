Токио 2025: САЩ, Ямайка и Нидерландия гледат към медалите в бягането на 4х400 м при жените

Откакто спечелиха световната титла в щафетата 4х400 м за жени за първи път през 1993 г., Съединените щати са спечелили 10 от последните 16 титли, които са били на разположение.

Те ще пристигнат в Токио с желание да възстановят престижа си на тези първенства след дисквалификацията си на последното издание в Будапеща преди две години за предаване на щафетата извън зоната за приемане.

Това отвори пътя за Нидерландия, водена от Фемке Бол, да направи първия си медал от световното първенство в тази дисциплина златен, като Ямайка и Великобритания взеха съответно сребро и бронз.

Победата на Олимпийските игри миналата година пред Нидерландия и Великобритания възстанови глобалното предимство на САЩ, но те все още ще бъдат под силен натиск в Токио.

Ямайка също ще бъде в играта отново. Те са се качвали на подиума само два пъти, откакто спечелиха титлата на световното първенство през 2001 г., като взеха сребро на последните две издания. Ямайките също ще имат какво да докажат, след като не успяха да завършат на олимпийския финал миналата година.

От американския квартет, който осигури златото от Париж през 2024 г. – Шеймиър Литъл, Габи Томас, Сидни Маклафлин-Леврон и Алексис Холмс – само последните две са на разположение.

Холмс е номинирана за щафетата заедно с Лина Ърби-Джаксън, член на отбора на златните медалисти от Олимпийските игри през 2021 г., и Бритън Уилсън. И трите се състезаваха за отбора, който в момента оглавява световната класация с време 3:23.24.

Холмс е единственият член в Токио от квартета, който спечели злато на тазгодишното световно първенство на закрито в Нанкин.

Индивидуалните представителки на САЩ на 400 метра са Алия Бътлър, Изабела Уитакър и Маклафлин-Леврон. Очевидно участието на последната атлетка – двукратна олимпийска шампионка и световна рекордьорка на 400 метра с препятствия, която сега се стреми към първа световна титла на равния терен – ще бъде от решаващо значение.

Нидерландия отново ще може да се обърне към Бол, която ще защитава титлата си на 400 метра с препятствия в Токио. На тазгодишното европейско първенство на закрито, което се проведе на родна земя в Апелдорн, тя донесе победата на холандския отбор с шампионски рекорд от 3:24.34.

Великобритания, сребърен медалист след Нидерландия в това състезание, ще може да се състезава с три от четирите състезателки, които си осигуриха олимпийски бронз миналата година с национален рекорд от 3:19.72 - Амбър Анинг, Никол Йергин и Виктория Охуруогу.

Междувременно Испания се очертава като потенциален претендент за медал след изненадваща победа на тазгодишните Световни щафети в Гуанджоу, побеждавайки САЩ с национален рекорд от 3:24.13. Южна Африка завърши трета в това състезание с национален рекорд от 3:24.84, а Норвегия също постави национален рекорд, завършвайки на четвърто място.

Италия, Франция, Канада и Германия бяха другите финалисти в Гуанджоу, като останалите квалификационни места отидоха при първите три в двете репешажни бягания.

Великобритания спечели първото от тях пред Белгия и Полша, докато във второто Ирландия, който завърши четвърти на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., зае първо място пред Австралия и Швейцария.