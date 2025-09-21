БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: САЩ, Ямайка и Нидерландия гледат към медалите в бягането на 4х400 м при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Гледайте последния ден от световното първенство по лека атлетика в Токио пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

фемке бол пропусне индивидуалните състезания зимния лекоатлетически сезон зала
Снимка: БТА
Слушай новината

Откакто спечелиха световната титла в щафетата 4х400 м за жени за първи път през 1993 г., Съединените щати са спечелили 10 от последните 16 титли, които са били на разположение.

Те ще пристигнат в Токио с желание да възстановят престижа си на тези първенства след дисквалификацията си на последното издание в Будапеща преди две години за предаване на щафетата извън зоната за приемане.

Това отвори пътя за Нидерландия, водена от Фемке Бол, да направи първия си медал от световното първенство в тази дисциплина златен, като Ямайка и Великобритания взеха съответно сребро и бронз.

Победата на Олимпийските игри миналата година пред Нидерландия и Великобритания възстанови глобалното предимство на САЩ, но те все още ще бъдат под силен натиск в Токио.

Ямайка също ще бъде в играта отново. Те са се качвали на подиума само два пъти, откакто спечелиха титлата на световното първенство през 2001 г., като взеха сребро на последните две издания. Ямайките също ще имат какво да докажат, след като не успяха да завършат на олимпийския финал миналата година.

От американския квартет, който осигури златото от Париж през 2024 г. – Шеймиър Литъл, Габи Томас, Сидни Маклафлин-Леврон и Алексис Холмс – само последните две са на разположение.

Холмс е номинирана за щафетата заедно с Лина Ърби-Джаксън, член на отбора на златните медалисти от Олимпийските игри през 2021 г., и Бритън Уилсън. И трите се състезаваха за отбора, който в момента оглавява световната класация с време 3:23.24.

Холмс е единственият член в Токио от квартета, който спечели злато на тазгодишното световно първенство на закрито в Нанкин.

Индивидуалните представителки на САЩ на 400 метра са Алия Бътлър, Изабела Уитакър и Маклафлин-Леврон. Очевидно участието на последната атлетка – двукратна олимпийска шампионка и световна рекордьорка на 400 метра с препятствия, която сега се стреми към първа световна титла на равния терен – ще бъде от решаващо значение.

Нидерландия отново ще може да се обърне към Бол, която ще защитава титлата си на 400 метра с препятствия в Токио. На тазгодишното европейско първенство на закрито, което се проведе на родна земя в Апелдорн, тя донесе победата на холандския отбор с шампионски рекорд от 3:24.34.

Великобритания, сребърен медалист след Нидерландия в това състезание, ще може да се състезава с три от четирите състезателки, които си осигуриха олимпийски бронз миналата година с национален рекорд от 3:19.72 - Амбър Анинг, Никол Йергин и Виктория Охуруогу.

Междувременно Испания се очертава като потенциален претендент за медал след изненадваща победа на тазгодишните Световни щафети в Гуанджоу, побеждавайки САЩ с национален рекорд от 3:24.13. Южна Африка завърши трета в това състезание с национален рекорд от 3:24.84, а Норвегия също постави национален рекорд, завършвайки на четвърто място.

Италия, Франция, Канада и Германия бяха другите финалисти в Гуанджоу, като останалите квалификационни места отидоха при първите три в двете репешажни бягания.

Великобритания спечели първото от тях пред Белгия и Полша, докато във второто Ирландия, който завърши четвърти на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., зае първо място пред Австралия и Швейцария.

Свързани статии:

Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 07:45 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
2
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
3
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
5
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Ден без автомобили затваря центъра на София
6
Ден без автомобили затваря центъра на София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
5
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: Други спортове

Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Нежната революция във ФИА – първата жена кандидат за президент е факт
Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция
Чете се за: 02:15 мин.
121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк 121 ски бегачи се включиха в третото издание на Купа "София“ в Южния парк
Чете се за: 01:02 мин.
България отново приема Балканското първенство по снукър България отново приема Балканското първенство по снукър
Чете се за: 01:37 мин.
Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия Седем българи ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното Жителите на квартал "Дружба" 2 протестираха заради планираното спиране на парното
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН
Чете се за: 03:40 мин.
По света
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ