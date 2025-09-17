Токио 2025: Три от най-бързите жени в историята подновяват съперничеството си на 3000 м. стипълчейз

Три от четирите най-бързи жени в историята, които са олимпийски медалистки в Париж, ще подновят съперничеството си в бягането на 3000 метра стипълчейз на световното първенство по лека атлетика в Токио .

Световната и олимпийска шампионка Уинфред Яви от Бахрейн, златният и сребърен медалист от Олимпийските игри в Токио от Уганда Перут Чемутай и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж от Кения Фейт Черотич ще се сблъскат отново, всички сега с невероятни лични рекорди под 8:49 в своите биографии.

Триото запази първите три места в сезонната листа и световната ранглиста чрез своята постоянство и се очаква Световното първенство по лека атлетика в Токио 25 да не е по-различно.

Яви се е състезавала само в четири състезания с стипълчейз този сезон, като се класира втора на тези от Диамантената лига в Доха и Осло, спечелвайки в Юджийн и на срещата „Нощ на леката атлетика“ в Белгия. След това тя се включи в нововъведения стипълчейз на миля, постигайки време от 4:40.13 на Диамантената лига в Брюксел. Тя е втората най-бърза атлетка в историята с 8:44.39 – само световната рекордьорка Беатрис Чепкоеч е бягала по-бързо.

Кенийската победителка в пробното бягане Черотич се намира между Яви и Чемутай в списъка с най-добри състезатели този сезон с 8:48.71. Друга кандидатка за златото, 21-годишната състезателка, победи Яви в Диамантената лига през 2024 г. и в първите си две състезания през 2025 г. в Доха и Осло. Яви си отмъсти в Юджийн, като постигна върхово в света време от 8:45.25.

От петте участия на Черотич в Диамантената лига, тя постигна победи и в Париж, и Цюрих, където защити титлата в Диамантената лига, както и получи наградата „Изгряваща звезда“ на Джеси Оуен. Диамантената лига донесе на Черотич участие с уайлд кард за Токио, така че Кения може да участва с четирима атлети.

Кенийският състав включва още Дорис Лемнголе, победителката в Диамантената лига в Лозана и двукратна шампионка на NCAA, плюс Памела Косгей, която е двукратна шампионка на NCAA и по-малка сестра на бившата световна рекордьорка по маратон Бриджит Косгей, и Селестин Биуот, която прави своя световен дебют.

Чемутай, седма в Будапеща, се стреми да стане едва втората угандийка, спечелила световна титла в тази дисциплина след Доркус Инзикуру през 2005 г. Чемутай откри сезона си със седмо място в Доха и се завърна, за да спечели на Игрите на FBK, преди да се класира втора в Париж и трета след Черотич в Юджийн.

Етиопия ще представи сребърния медалист от света за младежи до 20 години Сембо Алмаев, който завърши пети в Париж, както и бронзовата медалистка от Африканските игри Ломи Мулета, и сребърната медалистка от Африка Алемнат Вале.

Тунизийката Марва Бузаяни се завръща за четвъртото си световно първенство. Последното ѝ представяне беше трето място на финала на Диамантената лига в Цюрих, което последва две победи в срещите на Златния турнир на Континенталната обиколка.

Други спортисти, които си струва да се наблюдават, са световната шампионка от 2022 г. и подгласничка от Цюрих Нора Джеруто от Казахстан, американките Кейли Мичъл и Лекси Халадей-Лоури, французойката Алис Фино, германката Леа Майер и индийката Парул Чаудхари.