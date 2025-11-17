БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Том Круз с почетен „Оскар": „Киното е това, което съм"

Чете се за: 01:45 мин.
том круз получи почетна награда оскар
Том Круз получи почетен „Оскар“ на церемонията на Управителния съвет на Академията в Лос Анджелис. Актьорът говори емоционално за киното, което нарече не просто професия, а „това, което съм“. Според него филмите го водят по света, учат го да цени различията между хората и показват как зрителите могат да се смеят, чувстват и мечтаят заедно, независимо откъде идват.

Почетната награда му беше връчена от режисьора Алехандро Иняриту, с когото Круз работи по нов филм за 2026 г., чието заглавие още се пази в тайна.

Звездата от „Мисията невъзможна“ беше отличена заедно с хореографа Деби Алън и продуцента Уин Томас. Интересното е, че много от носителите на тази почетна награда никога не са печелили „Оскар“ в основните категории. Круз е бил номиниран четири пъти – за филмите „Роден на четвърти юли“, „Джери Магуайър“, „Магнолия“ и „Топ Гън: Маверик“.

Актьорът разказа, че любовта му към киното започва още в детството, когато като малко момче гледал филми в тъмна зала и светлината от екрана му показала по-голям свят, отколкото си е представял.

По време на събитието Доли Партън получи хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ за своята дългогодишна благотворителна дейност. Тя не присъства заради здравословни проблеми и изпрати видеопослание.

