Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада

Спорт
Ветеранът ще се изправи пред медиите за първи път като играч на Уайткапс в четвъртък.

Бившият нападател на Байерн Мюнхен Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Ванкувър Уайткапс, когато кацна в Канада, за да започне следващата глава от кариерата си.

35-годишният германец беше посрещнат на международното летище във Ванкувър от представители на индианския оркестър „Мъскуем“, които го приветстваха с традиционен барабанен марш и реч от водача Уейн Спароу.

Носителят на световната титла с Германия през 2014 година не получи удължаване на договора си с Байерн тази година и напусна клуба, за който спечели безброй титли, включително требли през 2013 и 2020 г. Сега той има договор с Ванкувър Уайткапс, който е до края на 2026 г.

Мюлер раздаде първите си автографи на привърженици в залата за пристигащи, преди да се отправи към спортен бар, където феновете гледаха първия полуфинален мач от Канадското първенство срещу Фордж ФК. Победителят в турнира ще бъде коронясан за шампион на Канада.

"Щастлив съм да съм тук, да бъда играч на Уайткапс“, каза Мюлер пред публиката.

"Искаме да създадем бъдещето, но мачът все още тече, така че трябва да подкрепим момчетата“, добави той.

Срещата завърши 2:2, въпреки че германецът си тръгна с тъмен ван преди последния съдийски сигнал.

Ветеранът ще се изправи пред медиите за първи път като играч на Уайткапс в четвъртък и се очаква да тренира с новите си съотборници на следващия ден.

Представители на клуба очакват той да дебютира в Мейджър Лийг Сокър (МЛС) у дома срещу Хюстън Динамо ФК в неделя.

