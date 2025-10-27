Томас Мюлер отбеляза първия си гол за Ванкувър Уайткапс в плейофите на МЛС

Томас Мюлер се разписа в първия си мач за Ванкувър Уайткайдс в плейофите на Мейджър Лийг Сокър при победата над ФК Далас с 3:0.

Бившият германски национал реализира дузпа в 60-ата минута, за да направи резултата 2:0, като това бе деветото му попадение за Ванкувър във всички турнири, след като се присъедини към отбора преди два месеца. Двата тима ще играят реванш в Далас в събота.

"Ние контролирахме мача от начало", каза Мюлер през Apple TV.

Той заяви, че планът е бил да се намери точния баланс в атака, да се печелят втората топка и да бъде готов за защита при контраатаките.

"Но, както знаете, това е спорт. Ние спечелихме един мач, но имаме нужда и от втори успех", добави Мюлер.

"Чувстваме се добре като отбор, а и връзката ни с феновете става все по-добра. Готови сме за още и искаме да се забавляваме с момчетата", каза още германецът.