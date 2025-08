Томас Мюлер подписа с отбор от МЛС

Легендарният футболист на Байерн Мюнхен и германския национален отбор Томас Мюлер официално е ново попълнение на отбора от МЛС - Ванкувър Уайткапс. 35-годишният футболист е подписал договор до края на сезона, като в контракта има опция за удължаване с 12 месеца.

„Томас е играч от световна класа. Той не само носи победоносен произход и изключителна футболна интелигентност, но и неуморна работна етика, която ще издигне целия отбор“, каза Аксел Шустер, изпълнителен директор на Ванкувър.

Мюлер напусна Байерн през лятото. Той е част от академията на баварците и играе за основния отбор от 2007 година.

Общо футболистът е записал 756 мача във всички състезания, отбелязвайки 250 гола и правейки 276 асистенции.





