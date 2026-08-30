Томас Райс: За да спечелим Купата и първенството, трябва да вкарваме

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс посочи пропуските пред противниковата врата като основната причина за равенството 1:1 при гостуването на Спартак Варна в седмия кръг на Първа лига. Според наставника разградчани са създали достатъчно възможности, за да стигнат до трите точки, но не са били достатъчно ефективни в завършващата фаза.

"Причината да не вземем трите точки в мача, независимо от създадените достатъчно положения, е, че само създавахме, но забравихме да завършваме. Видях, че създаваме повече шансове от другите изминали мачове. Също така бяхме доста солидни в защита, но заради една грешка успяха да ни вкарат гол“, коментира Райс.

Специалистът не скри разочарованието си от крайния резултат и изрази мнение, че представянето на Лудогорец е заслужавало да бъде възнаградено с победа.

"Не сме доволни, понеже аз твърдя, че заслужавахме да спечелим този мач. Трябва да работим върху нашите завършващи удари. Реакцията след получения гол беше много добра. Футболистите се опитаха да изравнят, както и да вкарат победния гол за трите точки“, допълни наставникът.

Райс отдели специално внимание на представянето на Симеон Шишков, който според него продължава да се развива с всеки изминал двубой.

"Наистина съм доволен от Симеон Шишков. Той се подобрява с всеки изминал мач. Тренира отлично“, заяви треньорът на разградчани.

Наставникът коментира и състоянието на Кайо Видал, който постепенно се завръща след контузия. Първоначалният план на щаба е бил футболистът да остане на терена само през първото полувреме, но в крайна сметка той е записал около час игра.

"Кайо Видал игра малко повече от очакваното. Мислехме да играе само първото полувреме, защото е твърде рано за него да изиграе толкова минути. Знам, че е изключително бърз и техничен играч и ще помага много на отбора в бъдеще. Трябва да сме по-внимателни с футболистите, които се връщат от контузии“, обясни Райс.

Треньорът на Лудогорец беше попитан и дали липсата на ангажименти в европейските клубни турнири може да се превърне в предимство за разградчани в битката с Левски и ЦСКА на домашната сцена.

"Ще видим. Може би е предимство, понеже играем един турнир по-малко. Ще се борим да спечелим и Купата, и първенството, но за да постигнем това, трябва да вкарваме“, завърши Томас Райс.