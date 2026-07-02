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Томас Тухел чака разплата на „Ацтека“ срещу Мексико

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Спорт
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Селекционерът на Англия вярва, че „трите лъва“ ще получат възмездие за „Божията ръка“ на Диего Марадона от Мондиал 1986

Томас Тухел чака разплата на „Ацтека“ срещу Мексико
Снимка: AP Photo
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Селекционерът на Англия Томас Тухел вярва, че националният тим ще получи дългоочаквано възмездие на стадион „Естадио Ацтека“, където ще се изправи срещу домакина Мексико в елиминационната фаза на световното първенство по футбол.

Предстоящият двубой ще бъде първи за англичаните на легендарния стадион след четвъртфинала на Мондиал 1986, когато Диего Марадона отбеляза прочутия гол с ръка, останал в историята като „Божията ръка“, а впоследствие вкара и едно от най-великите попадения в историята на световните първенства.

"Да, това ще ни помогне и ще го постигнем. Това е карма. Кармата ще бъде на наша страна. Разбира се, че помня това Световно първенство и Марадона. Двата гола срещу Англия – единият след невероятен дрибъл, а другият, който в наши дни никога нямаше да бъде признат“, заяви германският специалист.

Тухел призна, че „Ацтека“ заема специално място в спомените му още от детските години.

"Бях само на 13 години, когато Германия игра срещу Аржентина на финала на същия стадион. Помня програмата за мача, снимките и атмосферата. Радвам се, че ще играем срещу Мексико именно в Мексико, но сме наясно, че ще се изправим срещу енергията на цяла една държава“, добави селекционерът.

Междувременно защитниците Рийс Джеймс и Джарел Куанса пропуснаха възстановителната тренировка на английския национален отбор след победата над ДР Конго в първия елиминационен кръг. Тяхното състояние ще бъде следено внимателно преди предстоящия сблъсък с домакините.

#Национален отбор на Англия по футбол #Мондиал 2026 # Томас Тухел

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