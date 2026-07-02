Томас Тухел чака разплата на „Ацтека“ срещу Мексико

Селекционерът на Англия вярва, че „трите лъва“ ще получат възмездие за „Божията ръка“ на Диего Марадона от Мондиал 1986
Селекционерът на Англия Томас Тухел вярва, че националният тим ще получи дългоочаквано възмездие на стадион „Естадио Ацтека“, където ще се изправи срещу домакина Мексико в елиминационната фаза на световното първенство по футбол.
Предстоящият двубой ще бъде първи за англичаните на легендарния стадион след четвъртфинала на Мондиал 1986, когато Диего Марадона отбеляза прочутия гол с ръка, останал в историята като „Божията ръка“, а впоследствие вкара и едно от най-великите попадения в историята на световните първенства.
"Да, това ще ни помогне и ще го постигнем. Това е карма. Кармата ще бъде на наша страна. Разбира се, че помня това Световно първенство и Марадона. Двата гола срещу Англия – единият след невероятен дрибъл, а другият, който в наши дни никога нямаше да бъде признат“, заяви германският специалист.
Тухел призна, че „Ацтека“ заема специално място в спомените му още от детските години.
"Бях само на 13 години, когато Германия игра срещу Аржентина на финала на същия стадион. Помня програмата за мача, снимките и атмосферата. Радвам се, че ще играем срещу Мексико именно в Мексико, но сме наясно, че ще се изправим срещу енергията на цяла една държава“, добави селекционерът.
Междувременно защитниците Рийс Джеймс и Джарел Куанса пропуснаха възстановителната тренировка на английския национален отбор след победата над ДР Конго в първия елиминационен кръг. Тяхното състояние ще бъде следено внимателно преди предстоящия сблъсък с домакините.