Томова отпадна във втория кръг в Синсинати след трисетова битка

Виктория Томова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WTA 1000 с награден фонд 5 152 599 долара, след като отстъпи пред Даяна Ястремска с 4:6, 6:2, 2:6 за 2 часа и 8 минути на корта. В предишния кръг първата ракета на България спечели срещу американката Ан Ли.

Украинката, която е под №31 в световната ранглиста, взе предимство в шестия гейм на първия сет, когато поведе след пробив с 4:2. Томова реагира и веднага направи рибрейк, като изравни при 4:4. Последните два гейма бяха за Ястремска, която поведе в резултата.

Най-добрата българска тенисистка отговори подобаващо във втория гейм и дръпна след пробив с 2:1 и въпреки че съперничката изравни, софиянката спечели четири поредни гейма - 6:2, с което изравни сетовете.

В третия сет инициативата отново се обърна и Ястремска взе комфортен аванс след 3:0. Томова не се отказа и доведе резултата до 2:4, като след това при сервис на украинката българката имаше две възможности за пробив, а след това да подава за изравняване на геймовете. Томова обаче не успя и изостана с 2:5. При сервис на българката Ястремска стигна бързо до два поредни мачбола, повеждайки с 40:15. Първата ни ракета спаси и двата, но след това все пак загуби сервиса си и мача - 2:6.

Томова сервира по-добре в мача, като записа 7 аса срещу 5 за Ястремска и имаше по-добри проценти при първото си подаване.

С представянето си на турнира Виктория Томова си осигури 18 200 долара и 75 точки за световната ранглиста, в която заема 105-а позиция в момента, но може да се върне в Топ 100 следващата седмица.

Даяна Ястремска ще играе в следващата фаза срещу победителя от мача между световната №2 Коко Гоф от САЩ и китайката Синюй Ван.