Томова стартира срещу американка на турнира WTA 1000 в Синсинати

Спорт
Победителката от мача ще играе срещу украинката Даяна Ястремска. 

експресна победа изстреля виктория томова напред квалификациите турнира синсинати
Слушай новината

Първата ракета на България Виктория Томова ще играе срещу американката Ан Ли в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

30-годишната софиянка има един двубой срещу 59-ата в световната ранглиста представителка на домакините. През юни 2024 година на турнира на клей в Бари (Италия) Ан Ли се наложи с 6:3, 6:4.

Победителката от мача ще играе срещу украинката Даяна Ястремска.

С преодоляването на квалификациите, Томова си осигури 11 270 долара и 30 точки за световната ранглиста, в която заема 105-а позиция в момента.

Срещата между българката и американката е насрочена за 8 август, петък, и ще започне не по-рано от 17:00 часа българско време.

