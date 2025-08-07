Томова стартира срещу американка на турнира WTA 1000 в Синсинати

Първата ракета на България Виктория Томова ще играе срещу американката Ан Ли в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

30-годишната софиянка има един двубой срещу 59-ата в световната ранглиста представителка на домакините. През юни 2024 година на турнира на клей в Бари (Италия) Ан Ли се наложи с 6:3, 6:4.

Победителката от мача ще играе срещу украинката Даяна Ястремска.

С преодоляването на квалификациите, Томова си осигури 11 270 долара и 30 точки за световната ранглиста, в която заема 105-а позиция в момента.

Срещата между българката и американката е насрочена за 8 август, петък, и ще започне не по-рано от 17:00 часа българско време.