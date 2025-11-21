Тони Кроос ще бъде удостоен с най-високото федерално отличие в Германия

Бившият футболен национал на Германия Тони Кроос ще бъде удостоен с Федералния кръст за заслуги, най-високото отличие в страната, предаде ДПА.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще пътува до Мадрид следващата седмица и ще награди Кроос в четвъртък. Причината за връчването на отличието е социалната дейност на играча, а не спортните му заслуги. Преди десет години той основа фондация в помощ на болни деца.

„Финансираме терапии и лечения, помагаме за закупуването на лекарства и сбъдваме мечтите на малки деца, които, за жалост, понякога са им последни“, пише в уебсайта на организацията.

Кроос, който спечели Мондиал 2014 с Германия, прекрати професионалната си кариера миналата година след 114 мача и 17 гола с националната фланелка.

На клубно ниво той е шесткратен носител на трофея в Шампионската лига - веднъж с Байерн Мюнхен и пет пъти с Реал Мадрид, включително и в последния си десети сезон с „Кралския клуб“ през лятото на 2024 година. Три пъти е шампион в германската Бундеслига с баварците, както и още четири пъти триумфира в испанската Ла Лига с Реал.