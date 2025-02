Топпоставените в Буенос Айрес и Делрей Бийч отпаднаха на четвъртфинал

Поставеният под №1 в схемата на турнира ATP 250 в Буенос Айрес Александър Зверев бе елиминиран на четвъртфинал от представителя на домакините Франсиско Серундоло с 6:3, 3:6, 2:6.

Световният №2 поведе със сет и пробив във втория, но родната публика, както и променливите метеорологични условия, които дори прекъснаха мача за кратко в края на втората част, помогнаха на поставения под №5 в схемата аржентинец да поеме контрол върху двубоя и да триумфира след 2 часа и 11 минути.

На полуфинал Серундоло ще се изправи срещу непоставения Педро Мартинес, който спечели четвъртфинала си с №3 в схемата Лоренцо Мусети.

Финалното каре в Буенос Айрес допълниха Жоао Фонсека и Ласло Джере. 18-годишният бразилец надделя над представителя на домакините Мариано Навоне с 3:6, 6:4, 7:5, а сръбският квалификант победи сънародника на Фонсека Тиаго Сейбот Уайлд със 7:6(3), 6:3.

№1 в схемата на турнира ATP 250 в Делрей Бийч също отстъпи във фазата на четвъртфиналите. Тейлър Фриц допусна шокираща загуба от поставения под №8 Алехандро Давидович Фокина - 7:6(4), 7:6(5).

Испанецът сервираше да спечели и двата сета, но и двата пъти световният №4 намираше начин да се измъкне и да се добере до тайбрек. Силите на финалиста от US Open 2024 обаче стигаха само до това и Фокина надделя в двата тайбрека.

Impressive from start to finish @alexdavidovich1 knocks out the 2x defending champ 7-6(4) 7-6(5).@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/ooOSIntHF3