Торино представи Кристиян Аслани

Халфът идва под наем от Интер.
Торино си осигури услугите на ново попълнение. Италианците привлякоха Кристиян Аслани, обявиха днес официално от клуба. Халфът ще играе за торинци под наем през 2025/2026, а договора му има клауза около 1.5 милиона евро.
Албанецът идва от Интер и може да бъде закупен още през миналото лято. Той игра за „нерадзурите“ през последните три години, като има 99 мача за тях. Аслани записа четири гола и пет асистенции. Албанският национал бе привлечен в Интер от Емполи, където направи много силен сезон. Той има 33 мача и три гола за националния тим на Албания.