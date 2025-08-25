Торино представи Кристиян Аслани

Торино си осигури услугите на ново попълнение. Италианците привлякоха Кристиян Аслани, обявиха днес официално от клуба. Халфът ще играе за торинци под наем през 2025/2026, а договора му има клауза около 1.5 милиона евро.

Албанецът идва от Интер и може да бъде закупен още през миналото лято. Той игра за „нерадзурите“ през последните три години, като има 99 мача за тях. Аслани записа четири гола и пет асистенции. Албанският национал бе привлечен в Интер от Емполи, където направи много силен сезон. Той има 33 мача и три гола за националния тим на Албания.