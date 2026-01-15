Тотнъм официализира трансфера на Конър Галахър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Халфът се връща в родината си срещу сумата от 40 милиона евро.

Снимка: БТА
Слушай новината

Английският Тотнъм привлече халфа Конър Галахър от Атлетико Мадрид, съобщава агенция Ройтерс. 25-годишният полузащитник, който пристигна при испанците с трансфер от Челси през 2024, записа едва четири мача като титуляр през настоящия сезон.

Трансферът възлиза на 40 милиона евро, съобщава пресата в Англия.

"Щастлив съм, че съм в Тотнъм. Това е голям крачка напред в моята кариера, защото пристигам във велик клуб", заяви Галахър, който се надява да си спечели място в националния отбор на Англия за Световното първенство това лято.


Отборът на Томас Франк се нуждае от нови попълнения, тъй като нападателят Мохамед Кудус ще бъде аут до месец април, с халфовете Лукас Бергвал и Родриго Бентанкур също са в лазарета дългосрочно. Нападателят Ричарлисон пък получи разтежение при загубата от Астън Вила в събота.

Тотнъм e 14-и в класирането на Висшата лига, ще играе с Уест Хем в събота.

