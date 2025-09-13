БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тотнъм с класически успех в дербито с Уест Хем

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
"Чуковете" остават в опасната зона в таблицата.

Тотнъм
Снимка: БГНЕС
Тотнъм записа убедителна победа с 3:0 като гост над Уест Хем в едно от лондонските дербита от кръга в английската Висша лига.

Всичко по-интересно на олимпийския стадион се случи след почивката, когато паднаха и трите попадения. Още в началото на втората част Пепе Сар откри резултата, засичайки с глава центриране на нидерландския национал Симонс.

Веднага след това Томаш Соучек от домакините получи директен червен картон за грубо нарушение. Останали с десет души на терена, от Уест Хем не успяха да се противопоставят, като Лукас Бергвал бързо направи 2:0 за "шпорите" след асистенция на Кристиан Ромеро.

Малко след час игра Мики ван де Вен вкара и трети гол на тима на Томас Франк, което напълно отказа "чуковете" да си помислят да спечелят нещо от мача.

Тотнъм има девет точки след четири кръга и е в челото на класирането. Уест Хем е на 18-а позиция със само 3 точки до момента.

#Висша лига 2025/26 #ФК Тотнъм #ФК Уест Хем

