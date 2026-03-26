Тотнъм се раздяля с капитана си

Тотнъм е готов да се раздели с капитана си Кристиан Ромеро през летния трансферен прозорец на 2026 година, твърди Football Insider.

Ръководството на клуба е останало силно разочаровано от поведението и отдадеността на 27-годишния защитник в последните мачове, като според източници от Англия представянето му е било далеч от очакванията.

В последните месеци аржентинецът нееднократно отправя публични критики към отбора, а това, съчетано с колебливата му форма, допълнително е изострило напрежението в клуба.

Въпреки това статистиката му за сезон 2025/26 не е за подценяване – Ромеро има 6 гола и 4 асистенции в 31 срещи. Настоящият му договор с лондонския клуб е до лятото на 2029 година, след като се присъедини към тима през август 2022 г.

Според Transfermarkt пазарната стойност на бранителя възлиза на около 50 милиона евро.