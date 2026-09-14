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Трабзонспор търси нов треньор преди сблъсъка с ЦСКА в Европа

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Спорт
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Турският клуб е потърсил Стефано Пиоли, но преговорите с Шенол Гюнеш изглеждат по-напреднали след раздялата с Фатих Теке

Трабзонспор търси нов треньор преди сблъсъка с ЦСКА в Европа
Снимка: БГНЕС
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Един от съперниците на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите – Трабзонспор, продължава търсенето на нов старши треньор. Турският клуб е установил контакт със Стефано Пиоли, за да проучи възможността италианският специалист да поеме отбора.

Паралелно с това ръководството води разговори и с Шенол Гюнеш, който вече има опит начело на тима. Според информацията от Турция именно 74-годишният специалист към момента е по-близо до споразумение за завръщане в Трабзонспор, след като води отбора през сезон 2024/2025.

Треньорската промяна идва след незадоволителния старт на сезона. Трабзонспор има две победи, едно равенство и две поражения след първите пет кръга в турската Суперлига.

Сериозен удар за клуба беше и отпадането от Ференцварош в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Турският тим загуби сблъсъка с общ резултат 0:5, а на 1 септември беше обявена раздялата със старши треньора Фатих Теке.

Сред футболистите в състава на Трабзонспор е и бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, а турският клуб е сред противниците, които предстои да срещнат ЦСКА в Лигата на конференциите.

Една от разглежданите възможности за треньорския пост е Стефано Пиоли. Италианецът е свободен след края на краткия си престой във Фиорентина, откъдето беше освободен през ноември 2025 година.

Въпреки контакта с Пиоли, към момента Шенол Гюнеш изглежда като по-близкия до поста вариант, докато ръководството на Трабзонспор се опитва да намери нов наставник в хода на вече започналия сезон.

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#ФК Трабзонспор #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА София #Шенол Гюнеш #Стефано Пиоли

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