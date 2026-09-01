Трабзонспор уволни Фатих Теке след едва три мача в Суперлигата

Трабзонспор се раздели с треньора си Фатих Теке след едва три изиграни кръга от турското първенство. Решението на ръководството идва ден след загубата с 1:2 като гост на Амед СК, съобщиха от клуба.

Трабзонспор има само четири точки от началото на сезона и заема 11-ото място в класирането. Единственият успех на тима дойде преди седмица, когато у дома бе победен Башакшехир с 2:1.

48-годишният Теке е една от емблематичните фигури в историята на клуба. Бившият нападател пое отбора през март 2025 година и за този период го изведе в 62 мача. Под негово ръководство Трабзонспор спечели Купата на Турция през миналия сезон, но представянето в Европа се оказа разочароващо.

Турският тим отпадна от Лигата на конференциите след поражение от унгарския Ференцварош през миналата седмица.

След загубата от Амед СК Теке обяви, че подава оставка, но първоначално ръководството не я прие. След проведеното днес заседание на борда обаче клубът взе решение да прекрати съвместната си работа с наставника.

Трабзонспор направи сериозни инвестиции през летния трансферен прозорец, привличайки бившите футболисти на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо. До този момент обаче звездните попълнения не успяват да дадат очаквания резултат на терена.