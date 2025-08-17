Трагедия край Слънчев бряг: Откриха удавени 14-годишен младеж и 35-годишен мъж

Телата на 14-годишен младеж и 35-годишния му роднина от Септември бяха открити в района на Южното пристанище на Несебър, след като влязоха в бурното море в четвъртък следобед. В момента се извършва оглед, а след това телата ще бъдат откарани за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

Двамата били част от по-голяма група, която въпреки забранителния червен флаг и предупрежденията на плажните спасители, се опитала да се освежи в морето. Четирима от мъжете успели да достигнат брега, но младежът и 35-годишният били завлечени от мъртвото вълнение.

Издирвателните действия бяха затруднени от бурното море, високите вълни и силния вятър. В тях се включиха дрон на РДГП Бургас, интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение и спасяване, Морският спасителен център, катер и дежурен гранично-полицейски кораб.

По случая е образувано досъдебно производство.