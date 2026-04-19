Трагедия на пистата "Нюрбургринг" в Германия, финландският пилот Юха Миетинен загина след ужасяваща катастрофа

Финландският пилот Юха Миетинен загина след ужасяваща катастрофа на пистата "Нюрбургринг" в Германия. Трасето трябваше да е домакин на четвъртия и петия кръг от сезон 2026 в NLS. В неделя в надпреварата щеше да стартира и Макс Верстапен, но всички стартове са анулирани след трагедията.

60-годишният Миетинен стартира от първа позиция, но още в първите обиколки седем автомобила сеа се сблъскаха на един от завоите. Най-тежкият удар понесе именно финландецът, чийто автомобил се удари в предпазна ограда. Според официалното съобщение на организаторите, Юха е починал, докато му е оказвана първа помощ на пистата.

"Намесата на медицинските екипи е била светкавична, но въпреки това нямаше как пилотът да бъде спасен. Още шестима състезатели са в болница и ще останат под наблюдение с леки и средни наранявания. Няма опасност за живота им", гласи съобщението. В изявлението се добавя, че ще бъде спазена минута мълчание в памет на Миетинен по време на формирането на стартовата решетка за неделното състезание.