Трагедия на пистата "Нюрбургринг" в Германия, финландският пилот Юха Миетинен загина след ужасяваща катастрофа

Пилотът на Keeevin Motorsport е бил транспортиран в медицинския център на пистата Нюрбургринг, след което е починал въпреки усилията на медиците.

Финландският пилот Юха Миетинен загина след ужасяваща катастрофа на пистата "Нюрбургринг" в Германия. Трасето трябваше да е домакин на четвъртия и петия кръг от сезон 2026 в NLS. В неделя в надпреварата щеше да стартира и Макс Верстапен, но всички стартове са анулирани след трагедията.

60-годишният Миетинен стартира от първа позиция, но още в първите обиколки седем автомобила сеа се сблъскаха на един от завоите. Най-тежкият удар понесе именно финландецът, чийто автомобил се удари в предпазна ограда. Според официалното съобщение на организаторите, Юха е починал, докато му е оказвана първа помощ на пистата.

"Намесата на медицинските екипи е била светкавична, но въпреки това нямаше как пилотът да бъде спасен. Още шестима състезатели са в болница и ще останат под наблюдение с леки и средни наранявания. Няма опасност за живота им", гласи съобщението. В изявлението се добавя, че ще бъде спазена минута мълчание в памет на Миетинен по време на формирането на стартовата решетка за неделното състезание.

"Шокиран съм. Всички обичаме този спорт, но неща като това днес ни напомнят, че той е много рисков. Мислите ми със семейството на Юха и неговите приятели", написа в социалните мрежи Верстапен, който завъртя няколко обиколки на трасето в петък и се готвеше за своето състезание в неделя.

