Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Унгария едногодишно изключение от американските санкции срещу руския петрол и газ.

Премиерът Виктор Орбан заяви, че решението ще позволи на страната му да продължи да получава енергия от Русия по тръбопроводите, които са жизненоважни за Унгария, тъй като тя няма излаз на море.

В замяна Унгария се е съгласила да закупува втечнен природен газ от САЩ и да засили сътрудничеството си с Вашингтон в областта на ядрената енергетика.

Решението идва на фона на войната в Украйна и усилията на Запада да ограничи приходите на Русия от енергийни доставки.

Британска компания разработва подводни домове за изследване на океана
Британска компания разработва подводни домове за изследване на океана
Документален филм "Among Thieves" за ограбени артефакти Документален филм "Among Thieves" за ограбени артефакти
Чете се за: 00:30 мин.
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 07.11.2025 г. Новините 07.11.2025 г.
Чете се за: 03:30 мин.
Бебе хипопотамче за първи път във водата в зоопарка в Берлин Бебе хипопотамче за първи път във водата в зоопарка в Берлин
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия – Херсон Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия – Херсон
Чете се за: 00:57 мин.
Чете се за: 00:57 мин.
"6 7" – дума на годината на Dictionary.com "6 7" – дума на годината на Dictionary.com
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 00:47 мин.

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
