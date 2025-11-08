Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Унгария едногодишно изключение от американските санкции срещу руския петрол и газ.

Премиерът Виктор Орбан заяви, че решението ще позволи на страната му да продължи да получава енергия от Русия по тръбопроводите, които са жизненоважни за Унгария, тъй като тя няма излаз на море.

В замяна Унгария се е съгласила да закупува втечнен природен газ от САЩ и да засили сътрудничеството си с Вашингтон в областта на ядрената енергетика.

Решението идва на фона на войната в Украйна и усилията на Запада да ограничи приходите на Русия от енергийни доставки.