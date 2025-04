Тръмп нарече атаката в Суми "грешка"

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп коментира вчерашната руска атака срещу северния украински град Суми, при която загинаха 34 души, а 117 бяха ранени.

Премиерът Росен Желязков също заклейми удара като "брутален акт на агресия" и изрази в социалната мрежа Екс солидарност към народа на Украйна.

I am deeply saddened to learn of the horrific missile attack on city centre of Sumy on Palm Sunday.

My heart goes out to the victims, their families and all those affected by this brutal act of aggression.We stand in solidarity with the people of Ukraine.