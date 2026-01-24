БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп заплаши Канада със 100 процента мита

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му. „Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот“, написа американският президент.

Тръмп добави, че ако Канада подпише търговско споразумение с Китай, „незабавно ще бъде наложено 100 процента мито върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в САЩ“.

По време на скорошно посещение в Китай Карни определи азиатската държава като „надежден и предсказуем партньор“, а в рамките на Световния икономически форум в Давос призова европейските лидери да търсят инвестиции от втората по големина икономика в света.

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита.

„Ако губернаторът Карни смята, че ще превърне Канада в „пристанище“ за Китай, откъдето да се изнасят стоки към САЩ, той греши“, написа Тръмп.

Напрежението между САЩ и Канада се засили през последните дни. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата „Съвет за мир“, към която се присъедини България обаче, насочена към разрешаване на глобални конфликти. Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.

