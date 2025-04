Треньорът на Фенербахче №1 на сезона в Евролигата (ВИДЕО)

Шарунас Ясикевичус прибра една от най-ценните награди в Евролигата. Наставникът на Фенербахче бе избран за Най-добър треньор на сезона в турнира на богатите. Литовецът завоюва приза на името на Александър Гомелски, след като събра най-много гласове сред своите колеги в анкетата на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Sarunas Jasikevicius of Fenerbahçe Beko Istanbul has been named the 2024–25 Aleksander Gomelskiy Coach of the Year, becoming the first Lithuanian to receive the award



Despite numerous injuries, he led Fenerbahçe to a 23–11 record and second place in the regular season… pic.twitter.com/HmXeWcnLqV