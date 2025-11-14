Треньорът на Милър-Макинтайър: Ако продължим да играем по този начин, можем да станем шампиони

Старши треньорът на баскетболния Цървена звезда Саша Обрадович заяви, че, ако отборът продължи да играе по този начин, то титлата в Евролигата може да бъде основна цел. Белградският гранд, чийто екип носи и българският национал Коди Милър-Макинтайър, надделя над състава на Монако с 91:79 като домакин в двубой от 11-ия кръг на най-престижния европейски клубен турнир при мъжете и заема второ място във временното класиране с еднакъв актив (8-3) с лидера Апоел Тел Авив.

Победата беше специална и за старши треньора на "звездашите", който се изправи срещу бившия си тим за първи път откакто напусна отбора от Княжеството в началото на миналия сезон, пише изданието Eurohoops.net.

„Вече казах, че няма особени емоции, защото всички знаят как напуснах Монако. Бих казал, че беше незаслужено. Насладих се на днешния мач и толкова“, заяви Обрадович на пресконференцията по повод значението на срещата.