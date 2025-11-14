Треньорът на Милър-Макинтайър: Ако продължим да играем по този начин, можем да станем шампиони

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:37 мин.

Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Цървена звезда започна ударно кампанията си в Евролигата.

Саша Обрадович
Снимка: БТА
Старши треньорът на баскетболния Цървена звезда Саша Обрадович заяви, че, ако отборът продължи да играе по този начин, то титлата в Евролигата може да бъде основна цел. Белградският гранд, чийто екип носи и българският национал Коди Милър-Макинтайър, надделя над състава на Монако с 91:79 като домакин в двубой от 11-ия кръг на най-престижния европейски клубен турнир при мъжете и заема второ място във временното класиране с еднакъв актив (8-3) с лидера Апоел Тел Авив.

Победата беше специална и за старши треньора на "звездашите", който се изправи срещу бившия си тим за първи път откакто напусна отбора от Княжеството в началото на миналия сезон, пише изданието Eurohoops.net.

„Вече казах, че няма особени емоции, защото всички знаят как напуснах Монако. Бих казал, че беше незаслужено. Насладих се на днешния мач и толкова“, заяви Обрадович на пресконференцията по повод значението на срещата.

„Знам колко дълго трае всичко. Очакваме възстановяването на играчите, които лекуват контузии и постепенно трябва да ги интегрираме. Когато това се случи, би трябвало да изглеждаме добре. Ако продължим да играем по този начин, тогава можем да станем шампиони“, добави с усмивка наставникът на Цървена звезда.

„Имам големи очаквания. Знам с какво разполагам – по отношение на характер и талант. Просто трябва да останем задружни и с нашите фенове“, каза още Саша Обрадович.

