БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Трета победа за сезона за Алекс Маркес

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Пилотът на Грезини Дукати триумфира на "Сепанг".

Алекс Маркес
Снимка: БТА
Алекс Маркес триумфира в Гран При на Малайзия на пистата "Сепанг" и записа трета победа за сезона в MotoGP.

Пилотът на „Грезини Дукати“ наложи превъзходство още в първите две обиколки, в които направи две много агресивни атаки срещу Педро Акоста и Франческо Баная, за да поведе. След това по-малкият от братята Маркес се възползва от ранната размяна на позиции между Баная и Акоста, за да се откъсне на близо секунда пред тях, което му беше напълно достатъчно, за да контролира състезанието до финала.

Алекс Маркес записа време от 40:09.249 минути, като изпревари с 2.6 секунди Акоста от КТМ.

Италианецът Франческо Баная от „Дукати“ напусна състезанието заради повреда на своя мотор по-малко от три обиколки преди финала. Това позволи на Жоан Мир с „Хонда“ да запише втори подиум за сезона, след като остана трети с изоставане от 8.048 секунди.

В генералното класиране води Марк Маркес с 545 точки, който предсрочно си осигури световната титла, следван от Алекс Маркес с 413. Трети е Марко Бедзеки (Италия) с "Априля" с 291 точки.

Сезон 2025 в MotoGP ще завърши с две състезания на Иберийския полуостров, а първото от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао“ след две седмици.

