Трета поредна титла за Черно море – Тича след успех над Спартак

Черно море – Тича затвърди хегемонията си в българската водна топка, след като за трета поредна година триумфира с шампионската титла. Варненският тим спечели финала на държавното първенство срещу градския си съперник Спартак с 10:7 и прибави шести трофей в клубната си история.

Решителният двубой се проведе на басейн „Приморски“ във Варна и премина под контрола на „моряците“ през по-голямата част от времето. Черно море – Тича започна по-уверено и още в началото си осигури аванс от два гола, а след първата четвърт водеше с 3:2.

През втората част шампионите продължиха да диктуват темпото и увеличиха преднината си след успех с 2:1 в периода, за да се оттеглят на почивката при резултат 5:3.

Ключова се оказа третата четвърт, в която Черно море – Тича демонстрира сериозно превъзходство. Отборът успя да се откъсне до 9:4 и на практика предреши изхода на срещата още преди последните осем минути.

Спартак показа характер в заключителната част и спечели единствения период в мача, но това не беше достатъчно, за да бъде застрашен успехът на съперника. Така Черно море – Тича затвори двубоя при 10:7 и заслужено се поздрави с нова шампионска титла.

По-рано през деня беше определен и носителят на бронзовите медали. В малкия финал Комодор се наложи над ЦСКА с 15:13 и завърши на трето място в крайното класиране.

По този начин водната топка във Варна затвърди водещите си позиции в страната, след като именно местни отбори заеха първите три места в шампионата.