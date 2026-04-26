BG
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Три мача от плейофите в Първа лига предстоят в неделя

Чете се за: 02:00 мин.
Очертават се интересни дуели в София, Кърджали и Пловдив.

Първият кръг от плейофите в българското първенство продължава с три срещи в неделя, 26 април. Програмата започва в 14:00 часа със сблъсъка между Славия и Ботев Враца. В 16:30 Локомотив Пловдив приема Черно море на „Лаута“, а от 19:00 часа Арда е домакин на Ботев Пловдив в Кърджали.

На „Арена Арда“ тимът на Александър Тунчев ще търси бърза реакция след тежкото поражение с 0:4 от Локомотив Пловдив в първия полуфинал за Купата на България – резултат, който до голяма степен наклони везните за класиране на финал. Ботев Пловдив изостава с четири точки от Арда и ще се опита да се възползва от моментното състояние на съперника.

В Пловдив Локомотив приема Черно море в един от по-интересните двубои от първата осмица. „Черно-белите“ имат аванс от две точки пред варненци в битката за петото място и влизат с увереност след убедителния успех в Кърджали. От своя страна отборът на Илиан Илиев показва колеблива форма през пролетта и приключи редовния сезон с тежка загуба с 0:4 от ЦСКА 1948 на „Тича“.

В ранния мач Славия посреща Ботев Враца в среща от третата осмица. „Белите“ завършиха слабо редовния сезон – загуба с 1:2 от Септември у дома и равенство 0:0 срещу последния Монтана. Тимът от Враца, воден от Тодор Симов, се отличава със стабилна игра в защита и трудно допуска голове. И двата отбора на практика са близо до запазване на мястото си в елита и ще доиграват сезона без сериозно напрежение. Подобна е ситуацията и при Локомотив София.

#Първа лига 2025/2026

