Три медала за България на турнири по таекуондо за кадети

Спорт
Снимка: БФТ
Състезателите от разширения национален отбор на България по таекуондо за кадети завоюваха три медала на турниритe Европейски Гран при Серии 2025 във Вършац, Сърбия, съобщават от федерацията. Те са част от надпреварите, определящи участниците на финалите през месец декември.

На челната позиция се изкачи Виктор Вангелов, в категория -49 кг, който след три убедителни победи достигна до финал. Българинът доминираше мача за златото, а неговият съперник от Гърция му подаде ръка секунди преди края, с което показа, че няма как да спечели.

Вангелов е възпитаник на ТК "Феникс" с личен треньор Юлиян Стефанов.

Борис Клечаров, от ТК "Нерон" с личен треньор Милен Гочев, зае почетното трето място в категория -37 кг. На същите килограми при дамите Габриела Бояджиева също стигна до третата позиция.

