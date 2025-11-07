Три поред за Нефтохимик 2010 във волейболния ни елит

Нефтохимик 2010 постигна трети пореден успех във волейболната Суперлига при мъжете. Тимът от Бургас отказа Пирин Разлог след 3:1 (25:16, 25:22, 25:21, 25:21) в мач от третия кръг.

Гостите от Бургас спечелиха с лекота първия гейм, но волейболистите на Пирин успяха да се противопоставят във втория и да изравнят след 25:22.

Нефтохимик не се разколеба и показа характер, печелейки с 25:21 и 25:21 в оставащите два гейма.

Най-резултатен за победителите бе Стоян Димитров с 19 точки, Калоян Балабанов добави 16.

Нефтохимик води в класирането с пълен актив от 9 точки, с три повече от втория Локомотив Авиа, който по-рано надигра Черно море с 3:0. ЦСКА също има 6 точки и мач по-малко, като утре гостува на Берое.