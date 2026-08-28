Три титли и бронз за България на първенството на Европейския съюз по шахмат за подрастващи

Tри златни и един бронзов медал спечелиха българските състезатели на 24-тото европейско първенство на Европейския съюз за подрастващи от 8 до 14 години в Рожнов (Чехия). В надпревара участваха 132 състезатели от 19 национални федерации.

Шампиони станаха Калин Коцев - при момчетата до 8 години, Ния Малчева - при момичетата до 12 години и Александра Пехливанова - при момичетата до 14 години. На трето място при момчетата до 12 години завърши Георги Коев.