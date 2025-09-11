БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка

от БНТ
Цялата тази история е манипулирана от ПП-ДБ, смята лидерът на "Има такъв народ"

стана ясно вероятно логично облекчение отиваме избори каза слави трифонов
Слушай новината

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира във Фейсбук побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров. Според Трифонов "цялата тази история е претворена и изманипулирана от ПП-ДБ, за да им е полезна и удобна".

"Разбирам, че според ПП-ДБ той е провокирал тези младежи. Разбирам, че според ПП-ДБ е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат, а като ги е спрял – е трябвало доброволно да ги остави да го пребият. Разбирам, че според ПП-ДБ той е трябвало да си трае като мишка. Не е трябвало да се обажда. Трябвало е кротко да се прибере с жена си вкъщи, а не да се прави на полицейски началник и на мъж", пише той.

Трифонов се обръща към ПП-ДБ по следния начин: "Киро, Асен, Ленче и всички останали. Прави сте, така е. Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. А и не ща!"

Цялата публикация на Слави Трифонов вижте тук:

