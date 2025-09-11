Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира във Фейсбук побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров. Според Трифонов "цялата тази история е претворена и изманипулирана от ПП-ДБ, за да им е полезна и удобна".

"Разбирам, че според ПП-ДБ той е провокирал тези младежи. Разбирам, че според ПП-ДБ е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат, а като ги е спрял – е трябвало доброволно да ги остави да го пребият. Разбирам, че според ПП-ДБ той е трябвало да си трае като мишка. Не е трябвало да се обажда. Трябвало е кротко да се прибере с жена си вкъщи, а не да се прави на полицейски началник и на мъж", пише той.

Трифонов се обръща към ПП-ДБ по следния начин: "Киро, Асен, Ленче и всички останали. Прави сте, така е. Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. А и не ща!"

