Протест с искане за оставката на Даниел Митов се проведе в София

Протест пред сградата на МВР организираха от сдружение БОЕЦ.

Основното искане на протестиращите е вътрешният министър Даниел Митов да подаде оставка заради случая в Русе с участието на местния полицейски началник Николай Кожухаров. Според сдружението Митов "за пореден път доказал, че е негоден да ръководи МВР", тъй като вместо да огласи истината, той отправил заплахи за полицейщина и репресии към гражданите.

Според протестиращите това може да провали съдбите на четиримата младежи. Всичко това, според тях, са признаци, че заради настъпващата диктатура се отдалечаваме от европейските ценности, демокрацията, върховенството на закона и свободата.

Протестиращите хвърляха рула тоалетна хартия по сградата на министерството. На протеста присъства и адвокатът на един от задържаните младежи Методи Лалов, както и Николой Денков от ПП-ДБ.