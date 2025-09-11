БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест с искане за оставката на Даниел Митов се проведе в София

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Заради случая с пребития полицейски началник в Русе

протест - БОЕЦ - Даниел Митов - оставка
Снимка: БНТ
Протест пред сградата на МВР организираха от сдружение БОЕЦ.

Основното искане на протестиращите е вътрешният министър Даниел Митов да подаде оставка заради случая в Русе с участието на местния полицейски началник Николай Кожухаров. Според сдружението Митов "за пореден път доказал, че е негоден да ръководи МВР", тъй като вместо да огласи истината, той отправил заплахи за полицейщина и репресии към гражданите.

Според протестиращите това може да провали съдбите на четиримата младежи. Всичко това, според тях, са признаци, че заради настъпващата диктатура се отдалечаваме от европейските ценности, демокрацията, върховенството на закона и свободата.

Протестиращите хвърляха рула тоалетна хартия по сградата на министерството. На протеста присъства и адвокатът на един от задържаните младежи Методи Лалов, както и Николой Денков от ПП-ДБ.

#Даниел Митов #боец #оставка #протест

