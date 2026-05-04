Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Трикратният олимпийски медалист по кърлинг Никлас Един прекратява кариерата си в националния тим на Швеция

Снимка: БТА
Трикратният олимпийски медалист и капитан на тима на Швеция Никлас Един обяви оттеглянето си от международния кърлинг, заявявайки, че планира да остане ангажиран със спорта в различни роли и да продължи да играе в Рок Лигата, която току-що завърши първия си сезон.

40-годишният шведски скип спечели рекордните осем световни първенства, осем европейски титли и златен медал на Олимпийските игри в Пекин 2008 по време на кариера, която обхваща повече от две десетилетия, въпреки че беше измъчван от контузии и претърпя няколко операции.

„Годините минаваха, контузиите продължаваха да идват, но и титлите започнаха да идват. Неуморната работа се отплати и от този момент нататък нямаше поглед назад“, каза Един в публикация в социалните мрежи.

Петкратен участник на олимпийски игри Един постави рекорд за най-много мачове в олимпийския кърлинг по-рано тази година в Милано/Кортина, надминавайки Джон Шустер с повече от 51 изиграни мача.

#Никлас Един

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

