БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима българи излизат на ринга днес на световното в Ливърпул

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Първият български мач е от 14:45 ч.

Хавиер Ибаниес Жоел Арате
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Нови емоционални моменти ни очакват днес на световното първенство по бокс в Ливърпул. Трима български национали ще се качат на ринга в града на „Бийтълс“ в търсене на нови успехи по пътя към медалите.

Програмата ще открие олимпийският бронзов медалист от Париж – Хавиер Ибаниес. Около 14:45 часа той ще се изправи срещу американеца Орландо Замора-Гарсия. Мачът е в категория до 55 килограма.

След него, около 16:00 часа, дебют на световно първенство ще запише Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа.

Във вечерната сесия имаме още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Викторио Илиев #Хавиер Ибаниес #Уилиам Чолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Бокс

Радослав Росенов с място на осминафиналите на световното първенство по бокс
Радослав Росенов с място на осминафиналите на световното първенство по бокс
Венелина Поптолева загуби първия си мач на световното първенство по бокс Венелина Поптолева загуби първия си мач на световното първенство по бокс
Чете се за: 00:37 мин.
Венелина Поптолева и Радослав Росенов се качват на ринга за мачовете си от световния шампионат по бокс Венелина Поптолева и Радослав Росенов се качват на ринга за мачовете си от световния шампионат по бокс
Чете се за: 00:45 мин.
Морехон и Себахтин отпаднаха от световното по бокс Морехон и Себахтин отпаднаха от световното по бокс
Чете се за: 00:55 мин.
Семьон Болдирев дебютира на световното първенство по бокс с победа Семьон Болдирев дебютира на световното първенство по бокс с победа
Чете се за: 01:07 мин.
Три срещи с българско участие във втория ден на световното първенство по бокс Три срещи с българско участие във втория ден на световното първенство по бокс
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила” И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Обитателите на Хераклея
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ