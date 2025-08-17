Трима българи на корта в понеделник на Чаланджър турнира в София

Трима българи ще играят в понеделник на централния корт на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина. Срещите в понеделник започват в 10.00 часа.

В мач №2 на централния корт Пьотр Нестеров ще играе за влизане в основната схема срещу Давид Хорда Санчис. Полуфиналистът от Уимбълдън при юношите Александър Василев ще излезе на корта около 14.00 ч. в мача си от първия кръг на основната схема срещу срещу №4 Иван Гахов (Русия).

След това Александър Донски ще играе срещу Даниел Михалски (Полша).