Трима български тенисисти ще ираят на финалите на сингъл на турнир от ITF в Добрич

Калоян Шиков при юношите, както и Александра Рангелова и Никол Нунева при девойките, спечелиха титлите на двойки на международния турнир от категория J60 на ITF в Добрич. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Изида".

Във финала на двойки при юношите Калоян Шиков/Родион Четвериков (Украйна) победиха с 6:4, 6:1 българите Петър Иванчев/Станислав Косев.

Никол Нунева и Александра Рангелова надиграха във финала на двойки с 6:3, 7:6(1) италианките Витория Медина/Камила Монтене.

Трима български тенисисти се класираха и за финалите на сингъл. За титлата при юношите Калоян Шиков, поставен под №1 в схемата, победи на полуфиналите с 4:6, 6:3, 6:3 Янку Манолаче (Румъния). Във финала утре Шиков ще играе срещу Ван Сон Дидони (Италия).

Изцяло български ще бъде финалът на сингъл при девойките. Поставената под №1 Александра Рангелова спечели на полуфиналите с 6:2, 6:3 срещу Мария Рошка (Румъния).

В другия полуфинал Елеонора Тонева се наложи с 6:3, 3:6, 6:1 над друга българка – Никол Нунева.

Турнирът предоставя отлична възможност на младите български таланти да трупат международен опит и да печелят ценни точки за световната юношеска ранглиста.