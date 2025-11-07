БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима мъже са задържани за крупна кражба на пари и злато от частен имот

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Запази
лека кола удари патрулка софия ранени полицаи
Слушай новината

Трима мъже от генералтошевското село Присад са привлечени към наказателна отговорност от Районната прокуратура в Добрич за кражба в големи размери на пари и златни бижута.

Тя е извършена на 1 ноември 2025 г. през нощта. Мъжете на възраст 41, 42 и 47 години са разбили вратата на къща в Добрич и са задигнали 30 000 евро и 4700 румънски леи, както и над 160 грама златни накити на стойност 86 190 лева, които открили в гардероб.

И тримата са стари познайници на полицията, като двама от тях в момента са в изпитателен срок по предходни присъди.

Тримата мъже са установени и задържани от органите на МВР, привлечени са към наказателна отговорност и ще останат в ареста за срок до 72 часа. Задържането им е удължено с постановление на наблюдаващия случая прокурор от Районна прокуратура – Добрич с оглед довеждането им пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои исканията за налагане на най-тежката такава – „задържане под стража“, да бъдат внесени за разглеждане. Работата по случая продължава.

#Присад #генерал тошево #кражба

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
3
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
4
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото "Вая" в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
5
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
6
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Криминално

Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на мигранти (ВИДЕО)
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за трафик на мигранти (ВИДЕО)
"Да няма проблем с проверката" - хванаха служител на фонд "Земеделие" с подкуп "Да няма проблем с проверката" - хванаха служител на фонд "Земеделие" с подкуп
Чете се за: 01:07 мин.
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Чете се за: 02:17 мин.
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден" Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"
Чете се за: 02:50 мин.
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата" Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 01:37 мин.
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в Доброславци Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в Доброславци
6269
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Управляващите внесоха законопроект, свързан с "Лукойл" - България Управляващите внесоха законопроект, свързан с "Лукойл" - България
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ