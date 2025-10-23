Тримата топ алпинисти Адам Биелицки, Ерве Бармас и Феликс Берг изкачиха по нов маршут връх в Непал

Звездно трио изкачи в чист алпийски стил и по нов маршрут високия почти 7000 м връх Нумбур (6958 м) в Непал. Полякът Адам Биелицки, италианецът Ерве Бармас и германецът Феликс Берг са се придвижили на 18 - 19 октомври по южната стена на върха по линия, която са кръстили "Nepali Ice Spa" (ED-, WI5, M4).

Биелицки описва това като "невероятно алпийско приключение". В публикация в социалните медии той разказва, че когато са стигнали до основата на стената, е изпитвал силно неразположение и е предложил на другите двама да продължат без него, но те са настояли да останат заедно и да опитат.

Адам Биелицки, алпинистът, изкачил едни от най-предизвикателните върхове на планетата

В началото са следвали най-логичната линия, по която каталунска експедиция е направила опит през 2016 г. "Поредица от зрелищни ледопади, като вълшебен бял конец, ни поведе през стръмното, но вълшебството бързо отстъпи път на тревогата - парчета лед и скали започнаха да падат върху нас", пише полякът. След това са продължили "право нагоре".

Агниешка Биелицка, за която граници не съществуват

В последните 200 метра са се движили по нестабилен сняг "като знаехме, че и най-малката грешка на всеки един може за секунди да ни прати няколкостотин метра надолу, до основата на стената".

Заради забавянето и настъпващата вечер, се е наложило да бивакуват на 6900 м, в ледена цепнатина точно под върха - без палатка, спални чували и храна, имали са само защитно фолио, с което са се покрили частично. Вятърът е бил с пориви до 60 км/ч, а температурата е паднала до -25°С. На сутринта са продължили към върха.

Биелицки завършва поста си с думите:

"Техническата трудност не беше изненада за нас, но никой никога не е напълно подготвен за такова приключение. В крайна сметка, това, което наистина има значение, е радостта от живота и увереността, че върхът е само детайл, а истинското постижение е преодоляването на собствените слабости и оцеляването заедно - въпреки всичко".

Адам Биелицки беше гост на Банско филм фест миналата година. Тази година гост на фестивала ще бъде сестра му, Агниешка Биелицка, също алпинист. Ерве Бармас пък гостува на Банско филм фест през 2020 г.