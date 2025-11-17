БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тропическа риба се появи край Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
тропическа риба появи варна
Слушай новината

Тази година рибарите край Варна уловиха неочакван гост - белия джак, наричан още сребърен джак. Това е тропическа риба, която обикновено живее в океаните и се вижда за първи път в Черно море. Видът може да достигне до 15 килограма и е много атрактивен, но едва ли ще остане трайно по нашето крайбрежие, обясняват от Института по океанология.

Освен него все по-често се среща и морската врана - топлолюбив вид от Средиземно море, който започва да се приспособява към нашите води заради по-високите температури.

Учените обясняват, че затоплянето на Черно море влияе и на поведението на познатите ни риби като хамсия, сафрид и трицона. Те променят своите маршрути, защото цъфтежът на фитопланктона изчерпва кислорода в крайбрежните зони.

Под водата вече се случват промени, които показват колко бързо климатът влияе и на света на рибите.

Последвайте ни

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
2
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
5
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Времето

Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури
Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури
Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините
Чете се за: 00:52 мин.
Слънце, мъгли и топло време през уикенда Слънце, мъгли и топло време през уикенда
Чете се за: 01:07 мин.
Мъгливо начало на деня, но слънчев и топъл четвъртък Мъгливо начало на деня, но слънчев и топъл четвъртък
Чете се за: 00:37 мин.
Екстремна магнитна буря над България Екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 00:50 мин.
Слънчево и топло за сезона Слънчево и топло за сезона
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ