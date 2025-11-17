Тропическа риба се появи край Варна

Тази година рибарите край Варна уловиха неочакван гост - белия джак, наричан още сребърен джак. Това е тропическа риба, която обикновено живее в океаните и се вижда за първи път в Черно море. Видът може да достигне до 15 килограма и е много атрактивен, но едва ли ще остане трайно по нашето крайбрежие, обясняват от Института по океанология.

Освен него все по-често се среща и морската врана - топлолюбив вид от Средиземно море, който започва да се приспособява към нашите води заради по-високите температури.

Учените обясняват, че затоплянето на Черно море влияе и на поведението на познатите ни риби като хамсия, сафрид и трицона. Те променят своите маршрути, защото цъфтежът на фитопланктона изчерпва кислорода в крайбрежните зони.

Под водата вече се случват промени, които показват колко бързо климатът влияе и на света на рибите.