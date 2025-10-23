Тухлен зид падна върху 11-годишно дете в несебърското село Гюльовца

Части от тухлен зид са паднали върху 11-годишно дете в село Гюльовца край Несебър. Инцидентът е станал малко след 15:30 ч. във вторник.

Установено е, че 42-годишен собственик на имот в селото, наел двама свои съселяни за събаряне на стара стопанска постройка. По време на дейностите по събарянето няколко тухли от зида паднали върху 11-годишното момче.

Детето е настанено за лечение в УМБАЛ - Бургас с фрактура на десния крак. Няма опасност за живота му. По случая е образувано досъдебно производство.