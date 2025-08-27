БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със...
Чете се за: 02:52 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 03:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тунчев: Резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Вратарят Анатоли Господинов посочи, че с резултата от първата среща 1:0 не е станало нищо фатално.

Александър Тунчев, Веселин Минев
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев даде пресконференция преди реванша в плейофите за влизане в Лигата на конференциите срещу полския Ракув Ченстохова. Българският тим отстъпи с 0:1 преди седмица.

„Със сигурност отборът на Ракув е фаворит. Със сигурност ни очаква доста труден мач. Хубавото е, че резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем и ако можем да успеем да влезем в групите на Лигата на конференциите", коментира Тунчев пред журналисти.

„Ние обаче си имаме своите шансове и неведнъж сме показали тук, в Кърджали, че можем да играем добър футбол", добави Тунчев.

Специалистът каза, че Георги Николов е добре, но има футболисти с леки здравословни проблеми. Тунчев изрази надежда, че за срещата утре те ще бъдат на линия.

Вратарят Анатоли Господинов посочи, че с резултата от първата среща 1:0 не е станало нищо фатално и има реален шанс за групите, ако отборът успее да покаже лицето от края на миналия сезон и предишните срещи в Европа. Стражът призова и очаква пълни трибуни, защото досега на стадиона не е имало среща от такъв ранг.

Попитан за загубата в първенството от Славия преди дни Тунчев коментира, че не мисли, че тя ще окаже психологическо влияние.

„Коренно различен мач ни очаква утре, всеки един от футболистите е мотивиран до краен предел, подчерта наставникът“, категоричен е бившият защитник.

Той обясни, че ако тимът успее да минимизира индивидуалните грешки, нещата ще изглеждат по друг начин.

Свързани статии:

Арда с минимална загуба в Полша
Арда с минимална загуба в Полша
Реваншът на българска територия е след седмица.
Чете се за: 02:27 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Арда Кърджали #Александър Тунчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
1
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
2
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Лига на конференциите

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар
Алдаир: Ще търсим бърз гол Алдаир: Ще търсим бърз гол
Чете се за: 01:35 мин.
Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен
Чете се за: 03:32 мин.
Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
Чете се за: 01:10 мин.
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Чете се за: 01:32 мин.
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ