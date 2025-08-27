Тунчев: Резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев даде пресконференция преди реванша в плейофите за влизане в Лигата на конференциите срещу полския Ракув Ченстохова. Българският тим отстъпи с 0:1 преди седмица.

„Със сигурност отборът на Ракув е фаворит. Със сигурност ни очаква доста труден мач. Хубавото е, че резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем и ако можем да успеем да влезем в групите на Лигата на конференциите", коментира Тунчев пред журналисти. „Ние обаче си имаме своите шансове и неведнъж сме показали тук, в Кърджали, че можем да играем добър футбол", добави Тунчев.

Специалистът каза, че Георги Николов е добре, но има футболисти с леки здравословни проблеми. Тунчев изрази надежда, че за срещата утре те ще бъдат на линия.

Вратарят Анатоли Господинов посочи, че с резултата от първата среща 1:0 не е станало нищо фатално и има реален шанс за групите, ако отборът успее да покаже лицето от края на миналия сезон и предишните срещи в Европа. Стражът призова и очаква пълни трибуни, защото досега на стадиона не е имало среща от такъв ранг.

Попитан за загубата в първенството от Славия преди дни Тунчев коментира, че не мисли, че тя ще окаже психологическо влияние.

„Коренно различен мач ни очаква утре, всеки един от футболистите е мотивиран до краен предел, подчерта наставникът“, категоричен е бившият защитник.

Той обясни, че ако тимът успее да минимизира индивидуалните грешки, нещата ще изглеждат по друг начин.