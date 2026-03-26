Турция се доближи до Мондиал 2026 след минимален успех над Румъния

Турция победи Румъния с минималното 1:0 в полуфинална квалификационна среща за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Ферди Кадиоглу отбеляза победното попадение.

През първото полувреме на стадион "Тупрас" в Истанбул до точен удар не се стигна. Най-любопитната ситуация дойде в 24-ата минута, когато Влад Драгомир стреля в напречната греда.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Ферди Кадиоглу овладя подаване по въздух в наказателното поле на Арда Гюлер и преодоля противниковия вратар.

През втората част напречната греда застана и на пътя на футболистите в червено. Този път късметът не бе на страната на Кенан Йълдъз.

В 77-ата минута възпитаниците на Мирча Луческу бяха близо до изравнителен гол, но резервата Николае Станчу стреля в дясната греда с удар от движение от вътрешността на наказателното поле.

В спор за място на Мондиал 2026 Турция ще срещне победителя от срещата между Словакия и Косово. Двубоят ще се състои на 31 март, вторник, от 21:45 часа.