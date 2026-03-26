БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:05 мин.
Чете се за: 02:20 мин.
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция се доближи до Мондиал 2026 след минимален успех над Румъния

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

За турците предстои двубой срещу Словакия или Косово.

Турция футбол мъже
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Турция победи Румъния с минималното 1:0 в полуфинална квалификационна среща за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Ферди Кадиоглу отбеляза победното попадение.

През първото полувреме на стадион "Тупрас" в Истанбул до точен удар не се стигна. Най-любопитната ситуация дойде в 24-ата минута, когато Влад Драгомир стреля в напречната греда.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Ферди Кадиоглу овладя подаване по въздух в наказателното поле на Арда Гюлер и преодоля противниковия вратар.

През втората част напречната греда застана и на пътя на футболистите в червено. Този път късметът не бе на страната на Кенан Йълдъз.

В 77-ата минута възпитаниците на Мирча Луческу бяха близо до изравнителен гол, но резервата Николае Станчу стреля в дясната греда с удар от движение от вътрешността на наказателното поле.

В спор за място на Мондиал 2026 Турция ще срещне победителя от срещата между Словакия и Косово. Двубоят ще се състои на 31 март, вторник, от 21:45 часа.

#Национален отбор на Турция по футбол #Национален отбор на Румъния по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
3
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
4
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
5
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
6
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в...

Най-четени

1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Футбол

Млад съдия от Индонезия ще ръководи мача на България и Соломоновите острови
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 02:37 мин.
Чете се за: 01:02 мин.
Чете се за: 01:35 мин.
13749
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Жена наръга четирима души в центъра на София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ